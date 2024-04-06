Oğuz Altay: Süper Kupa kaosu

Türk futbol taraftarlarına son zamanlarda hiç dikkat ettiniz mi? Futboldan keyif almıyor, aksine sinir, stres ve kahır çıkarmaya başladı. Haftalarca dilimizde tüy bitti buna dur demekten ama nafile. Türkiye’nin iki büyük çınarı Galatasaray ve Fenerbahçe milyonlarca taraftara sahip… Yarın öbür gün, bu insanlar sokaklara dökülürse sorumluluk alacak bir tane baba yiğit var mı? YOK! Tüm bunları düşündüğümüz şu günlerde federasyondan bir aklı selim yönetici çıkıp da bir kelam etmiyor. Herkes konuştu, fikir beyan etti, bu işin karar merci TFF’dir ama orası asla konuşmuyor… Sayın Başkan Mehmet Büyükekşi neden susuyorsunuz? Süper Kupa neden sezon başı oynanmadı?

Oğuz Altay’ın yazısı