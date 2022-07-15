Oğullarının küllerini Ay’a göndermek için bağış topluyorlar

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan bir çift, 11 yaşında ölen, uzaya gitmek en çok istediği şeylerden biri olan oğullarının küllerinin Ay’a gömülmesini sağlayarak onun bu hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Fotoğraf: GoFundMe

Cori ve Scott Gallagher’in oğlu Matthew Gallagher 18 Mayıs’ta hayatını kaybetti. Oğullarını aniden kaybeden çift, beş yaşından beri büyüdüğünde astronot olmak istediğini söylediği için küllerini Ay’a göndermeye karar verdi.

‘Celestis Memorial Spaceflights’ adlı kişilerin yakınlarının küllerini uzaya taşıyan şirketten haberdar olan ikili, para toplamak için GoFundMe’de sayfa açarak kampanya başlattı.

Fox 13’e konuşan Cori Gallagher, ”Bizim acımız hep bizimle olacak ama en azından onun bir parçası gitmek istediği yerde olacak” dedi ve odasının uzayla ilgili motiflerle dekore edildiğini anlattı.

2023’te külleri Ay’a göndermeyi planladıklarını söyleyen Gallagher, sevdiklerinin her gökyüzüne baktığında onu anımsayacağının altını çizdi.

Açtıkları GoFundMe sayfasında, Matthew Gallagher’in uzayla ilgili her şeyi bildiğini vurgulayan anne-babanın amaçlarına ulaşmaları için 14 bin dolar (244bin 230 lira) toplamaları gerekiyor. Sayfa oluşturulur oluşturulmaz destek yağmaya başladı. Kısa sürede 10 bin dolardan (174 bin 450 lira) fazla para toplandı.