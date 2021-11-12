Öğretmen ‘isimsiz çiçeğin’ izini dedektif gibi sürdü; ‘cinsel taciz’den dava açıldı

Ankara’da aynı okuldaki kadın öğretmene isimsiz çiçek göndererek taciz ettiği öne sürülen temizlik görevlisine iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Matematik öğretmeni 30 yaşındaki F.G.M.’ye 15 Şubat 2018’de rahatsızlanınca ‘Geçmiş olsun’ notu bulunan kırmızı gül buketi gönderildi. Ancak F.G.M., düşündüğünün aksine çiçeği eşinin göndermediğini öğrendi.

F.G.M.’ye 30 Mart 2018’de bir kez daha aynı çiçekten gönderildi. Kuryenin teslim ettiği isimsiz notta bu kez ‘aşk şiiri’ de vardı. Öğretmen, çiçekçinin adresine gitti, kameraları inceledi.

İki dava birden

F.G.M., kendisine çiçek gönderen kişinin 42 yaşındaki temizlik görevlisi B.Ş. olduğunu öğrenince suç duyurusunda bulundu. B.Ş., çiçekleri kabul etti ancak kadının evli olduğunu bilmediğini söyledi.

Ayrıca, kadının kocasının, kendi eşine kamera görüntülerini göndereceğini söyleyerek şantaj yaptığını öne sürdü.

B.Ş. hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan üç aydan iki yıla kadar hapis istemiyle, F.G.M.’nin eşine de ‘şantaj’ suçundan dava açıldı.

Ankara 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde karar aşamasına gelen davada savcı, mütalaasını sundu. B.Ş.’ye ceza istenirken, kadının eşine suç unsurları bulunmadığı için beraat istedi.

Mahkeme, B.Ş.’ye mütalaaya karşı savunma yapması için süre verip duruşmayı erteledi.