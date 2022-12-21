Öğretim üyesi Aylin Sözer’i katleden Kemal Ayyıldız’a ağırlaştırılmış müebbet hapis

İstanbul’da, özel bir üniversitede öğretim üyesi olan Aylin Sözer’i, boğazını kesip yakarak katleden Kemal Ayyıldız, tasarlayarak kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Aylin Sözer, 29 Aralık 2020’de Kemal Ayyıldız tarafından boğazı kesilerek öldürülmüş ve cesedi yakılmaya çalışılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ayyıldız’ın “tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme suçundan” ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi isteniyordu.

İddianamede sanık Ayyıldız’ın ayrıca, “silahla konutta nitelikli yağma” suçundan 10 yıldan 15 yıla, “mala zarar vermeden” 8 aydan 6 yıla, “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya, “bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlıktan” da 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

NTV’nin verdiği habere göre, Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, katil zanlısı Kemal Ayyıldız’ı tasarlarak kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayyıldız çeşitli suçlardan da 15 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Cesedini yakmaya çalışmıştı

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer, Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı’ndaki evinde, 29 Aralık 2020’de boğazı kesilerek öldürülmüş ve cesedi yakılmaya çalışılmıştı.



Olayın ardından evde gözaltına alınan cinayet zanlısı Kemal Ayyıldız (32), “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan tutuklanmıştı.