Öğrenciyken tacize uğradığını anlatan Paris Hilton: Zorla muayene ediliyorduk

Hilton otellerinin varisi, model Paris Hilton (41), öğrenciyken cinsel tacize uğradığını bir kez daha yineleyerek zorla ‘servikal muayene’ yapıldığını açıkladı.

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16 yaşındayken Utah eyaletindeki Provo Canyon Okulu’na yollanan Hilton, ”Sabahın saat 3 veya 4’ünde beni ve diğer kızları uyandırıyorlardı ve alıp zorla muayene ediyorlardı” dedi.

New York Times’a konuşan Hilton, yatılı okuldaki bu muayeneler sırasında ortada bir doktorun olmadığını, bir grup okul çalışanının onları masaya yatırıp ‘içlerine parmaklarını soktuğunu’ söyledi.

Annesi ve babasının asi kişiliği nedeniyle bu okula yolladıklarını 1999’da, 18 yaşındayken New York kentine, eve döndüğünü söyleyen Hilton yaşadıklarını şöyle anlattı: ”Ne yaptıklarını anlamıyordum. Çok korkutucuydu. Yıllar sonra geriye dönüp bir yetişkin olarak baktığımda kesinlikle cinsel tacize uğradığımın farkındayım.”

Twitter’dan da ‘bacaklarının açtırılıp muayene edildiğini’ duyuran ABD’li iş kadını, ”Beni tutup yatırdıklarında ağlıyordum. ‘Hayır’ diye bağırıyordum. Onlar da bana, ‘Kes sesini. Sessiz ol. Debelenme yoksa disipline gidersin’ diyorlardı” ifadelerini kullandı.

Bu konuda uzun yıllar sessiz kalan Hilton, son birkaç yılda sesini yükseltmeye başladı. Tacizin son bulması için yaşadığı travmayı paylaşmak istemiş ve 2020’de, ‘This is Paris’ adlı belgeselde de yatılı okuldaki kötü deneyimleri anlarmıştı. Sabahtan akşama kadar azar işittikleri, işkence çektikleri okuldakine benzer eğitim kurumlarında reform yapılmasının şart olduğunun altını çizmişti.

O okuldayken her gün ağladığını, hayattan nefret ettiğini, yıllarca konuşmak istemediğini ama sonunda sessizliğini bozduğunu anlatan Hilton, mayıs ayında çocuk istismarıyla mücadele için çalışan ‘Unsilenced.org’ ve ‘Breaking Code Silence’ adlı sivil toplum kuruluşlarıyla güçbirliği yapmış, tacize uğrayan 200 kişiyle birlikte Washington yönetiminin bu okullara yönelim somut adım atmasını talep etti.

Utah’taki gençlerin kaldığı merkezlere daha sıkı denetim yapılması için bir yasal düzenleme için öncülük etmişti.