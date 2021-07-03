Öğrenciye telefonunu kullanmadığında kazandıran uygulama

Pandemiyle birlikte çocuklar ve gençler telefonlarına daha da ‘yapıştı.‘ Derslere odaklanmayı da zorlaştıran bu durumun önüne geçmek için yine teknoloji imdada yetişiyor.

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Lock&Stock isimli uygulamayla öğrenciler telefonun kilitli olduğu dakikalar için ödüllendiriliyor. Telefonun kullanılmadığı her dakika karşılığında ‘key‘ adı verilen puanlar kazanılıyor. Bu puanlar öğrencilere indirim, kampanya, hatta ünivesite ücreti ödemesi olarak geri dönüyor.

Uygulamanın arkasında genç bir girişimci var. 24 yaşındaki Craig Fernandes üniversite öğrencisiyken diğer öğrencilerin ders sırasında sürekli telefonla uğraştığını fark edince bunu değiştirmek için bir şey yapmaya karar vermiş.

Dubai’de yaşayan Fernandes uygulamanın öğrencilere dijital bağımlılıkla mücadele yardımcı olmayı amaçladığını anlatıyor. Zamanla 25’te fazla ülkeden 100 binin üzerinde kullanıcıyla uygulama, öğrenciler için eğitimi daha ulaşılabilir yapan bir araca evrilmiş.

Öğrenciler Lock&Stock’un işbirliği yaptığı 1200 ünivesitede burs başvurusu için biriken puanlarını kullanabiliyor. Programa Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki neredeyse bütün üniversitelerin yanısıra Kanada, Malezya ve ABD’den üniversiteler var. Türkiye’den Beykent Üniversitesi’yle işbirliği yapılmış.

Fernandes, bir başvurunun yaklaşık 300 ‘key‘e mal olduğunu ve eğitim ücretlerinde yaklaşık yüzde 10 indirim kazandırdğını, ancak dört yılda yüzde 50’ye kadar tasarruf sağlayabileceğini söylüyor.

Uygulamda kazanılan puanlar Adidas, H&M, Sephora, GAP, Popeye’s gibi markaların dahil olduğu 1000 yerde indirim veya kampanya olarak da kullanılabiliyor.

Ortalama bir kullancı tek seferde telefonunu 51 dakika kilitliyor. Uygulama 2017’de hayata geçtiğinden beri kullanıcıların offline geçirdiği süre 1151 yılı bulmuş.