Öğrencilerin olduğu minibüse ateş eden taksi şoförü gözaltına alındı

Bolu’da öğrencilerin bulunduğu dolmuşa tabancayla ateş eden taksi şoförü gözaltına alındı.

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AA’nın haberine göre, Gerede ilçesinde dolmuşçuluk yapan ve hafta sonları lise öğrencilerini kursa götüren Mustafa T. ile taksi sürücüsü M.Y. arasında iddiaya göre yol verme tartışması yaşandı.

Aracıyla iki kez dolmuşun önünü kesen M.Y, daha sonra tabancayla içinde 13 lise öğrencisinin bulunduğu dolmuşa iki el ateş etti.

Kurşunlardan biri şoför kapısına diğeri de dolmuşun orta camının çerçevesine isabet etti ve aracın camı kırıldı.

Büyük panik yaşayan 13 öğrenci, taksi şoförü hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan M.Y. ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayın kursa giderken yaşandığını anlatan öğrenci S.A., taksi şoförünün dolmuşa ateş etmesi nedeniyle büyük korku yaşadıklarını ve ölümden döndüklerini anlattı.

Öğrenci velisi Sema Doğangün de taksi şoförünün cezalandırılmasını istedi.

Dolmuş şoförü Mustafa T. ise taksi şoföründen şikayetçi olduklarını dile getirerek, “Arabanın orta camı kırıldı. Orada iki öğrenci oturuyordu. Aracın demir kısmına denk gelmiş. Birkaç santimetre daha yana gelmiş olsa öğrenci vurulacaktı” dedi.