Oğlunun ölüm haberini vermek için gittiler, evde ölü buldular

Ordu’da, oğlunun hayatını kaybettiği bilgisi verilmek istenen baba, evinde ölü bulundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre Ramazan Karayaka (58), kronik rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ordu’nun Mesudiye ilçesi Birebir Mahallesi’nde yaşayan baba Sırrı Karayaka’ya (83) ölüm haberini vermek isteyen yakınları, yaşlı adamın yalnız yaşadığı evine gitti.

Kapısı açık olan eve giren yakınları, kapalı olan banyo kapısı önünde bir süre bekledi. Seslenmelerine rağmen Karayaka’dan yanıt alamayınca içeri girdiklerinde yaşlı adamı yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karayaka’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp rahatsızlığı bulunan Sırrı Karayaka’nın cesedi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi’ne gönderildi.