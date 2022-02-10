Oğlu olsun diye ‘kafasına çivi çaktırdı’

Pakistan’da polis, ‘hamile bir kadının oğlu olsun diye kafasına çivi çakan’ kişiyi arıyor.

Fotoğraf: Lady Reading Hastanesi

Adı açıklanmayan kadın, 5 santimetre boyundaki çivi kafasına çakıldıktan sonra Peşaver kentindeki hastaneye başvurdu.

Önce doktorlara bu işe kendisinin kalkıştığını söylese de sonra polise ‘oğlu olacağına dair garanti veren’ bir başkasının yaptığını itiraf etti. Kadının başvurduğu Lady Reading Hastanesi o taburcu olduktan sonra durumu polise bildirdi. Röntgenlerini ‘delil’ olarak alan polis soruşturma başlattı; yapan kişiyi aradıklarını açıkladı.

Doktorlar, kadın hastaneye gittiğinde bilincinin açık olduğunu ancak çok acı çektiğini söylerken Dawn gazetesine konuşan hastane çalışanları, söz konusu işlemi yapan ‘inanç şifacısı’yla bir komşusunun tavsiyesi üzerine iletişim kurduğunu anlattı. Üç aylık hamile kadının kocasının üç kız çocuğundan sonra bir kız bebek daha dünyaya getirmesi halinde onu terk etmekle tehdit ettiğini aktardı.

Peşaver Polis Şefi Abbas Ahsan, masum bir kadının kafasına erkek çocuk sahibi olma sözü vererek çivi çakan kişinin yakalanması için özel ekip oluşturulduğunu açıkladı.

Kadının çivi kafasından çıkarılarak tedavisi tamamlanınca hastaneden ayrıldığını, hastanenin durumu bildirmesi üzerine onun evine gidip ifadesine başvurduklarını ve kendisinin değil bir adamın bu işi yaptığını öğrendiklerini söyleyen Ahsan, “En kısa sürede yakalayacağız” dedi. Ahsan, hastanenin neden kadın başvurur başvurmaz durumu polise bildirmediğinin de araştırılacağını söyledi.