OECD raporu: Çalışanlar işlerini yapay zekaya kaptırmaktan endişeleniyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bir yapay zeka devriminin eşiğinde olunabileceğini bildirdi.

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OECD, İstihdam Görünümü 2023 Raporu’nu ‘Yapay Zeka ve İş Gücü Piyasası’ başlığıyla yayımladı.

AA’nın aktardığına göre yapay zekanın iş gücü piyasası üzerindeki etkisinin analiz edildiği raporda, firmaların yapay zekayı kullanmasının hala nispeten düşük oranda olmasına rağmen teknolojideki hızlı ilerlemenin, düşen maliyetlerin ve yapay zeka becerilerine sahip çalışanlardaki artışın OECD ülkelerinin bir ‘yapay zeka devriminin’ eşiğinde olabileceğini gösterdiği aktarıldı.

Raporda, yapay zekanın etkisi dikkate alındığında, en yüksek otomasyon riski altında sınıflandırılan mesleklerin istihdamın yaklaşık yüzde 27’sini oluşturduğu kaydedildi.

İnşaat, çiftçilik, balıkçılık ve ormancılık gibi düşük ve orta vasıflı işlerin en fazla risk altında olan işler olduğu belirtilen raporda, yüksek beceri gerektiren mesleklerin de en azından otomasyon riski altında olduğuna işaret edildi.

Çalışanlar endişeli

Raporda, yapay zekayı kullanan firmalar arasında şimdiye kadar istihdamı olumsuz etkilediğine dair çok az kanıt olduğunun tespit edildiği, işçiler ve işverenlerin yapay zekanın sıkıcı ve tehlikeli görevleri azaltabileceğini, bunun da daha fazla işçi bağlılığına ve fiziksel güvenliği sağlayabileceğini bildirdiği belirtildi.

Aynı zamanda çalışanların 5’te 3’ünün gelecek 10 yıl içinde işlerini tamamen yapay zekaya kaptırma konusunda endişeli olduğuna dikkat çekilen raporda, yapay zeka nedeniyle çalışanların kendi sektörlerindeki ücretlerin düşeceğinden de endişe duyduğu aktarıldı.

Raporda, hükümetlerin işverenleri daha fazla eğitim sağlamaya, yapay zeka becerilerini eğitime entegre etmeye ve yapay zeka iş gücünde çeşitliliği desteklemeye teşvik etmesi gerektiği vurgulandı.