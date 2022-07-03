İspanya’daki Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası’na giderken havalimanında valizi kaybolan milli sporcu Zehra Gemi (13), ödünç aldığı oklarla beş madalya kazandı.

Fotoğraflar: AA

11-17 Haziran’dai Benidorm kentinde düzenlenen Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası’na katılmak için İspanya’ya giden Gemi’nin bavulu kayboldu.

Bu ülkede yaşayan dart sporcusu ve antrenör Fethi Kaya’nın yardımına koşarak kendi oklarını verdiği Gemi, milli takımın Avrupa şampiyonu olarak döndüğü organizasyonda farklı kategorilerde beş madalya kazandıktan sonra Macaristan’da 13-17 Temmuz’da düzenlenecek Avrupa Gençler Dart Şampiyonası için hazırlıklara başladı.

Fethi Kaya’nın, elde ettiği başarı nedeniyle oklarını hediye ettiği Gemi’nin hedefi dünya şampiyonu olmak.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, Tekkeköy Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Gemi, iki yıl önce beden eğitimi öğretmeni Murat Barut’un başlattığı dart kursları sayesinde bu sporla tanıştı. Okuldaki mini dart salonunda atış yaparak kendisini geliştiren Gemi, yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekerek Pamukkale Belediye Spor Kulübü Dart Takımı’na seçildi. Katıldığı çeşitli yerel turnuvalarda 45 madalya kazandı ve mayısta milli takıma yükseldi.

Zehra Gemi, AA muhabirine dart sporunu çok sevdiğini, derslerini etkileyeceği düşüncesiyle bir ara bıraktığı bu spora öğretmeninin cesaretlendirmesiyle yeniden döndüğünü söyledi.

Matematikte de başarı getirmiş

Dart sporu sayesinde matematik dersinde daha iyi bir konuma geldiğini anlatan sporcu, “Dart öncelikle hayatıma matematiği getirdi. Sosyal bir hayata geçtim. Buraya kadar geldim” dedi.

Ailesinin ilk zamanlarda kendisinden böyle bir başarı beklemediğini, ulusal organizasyonlarda sağladığı başarıların hem kendisi hem çevresi için motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Gemi, İspanya’daki organizasyona giderken ilk kez yurt dışına çıkma heyecanını unutamayacağı bir macerayla sonuçlandığını anlattı: “Ben valizimi Denizli’den vermiştim. İspanya’ya gittiğimde valizim yoktu. Valizimi kaybettiğim için çok üzülmüştüm. Yurt dışında oturan dart sporcusu abimiz benim üzülmeme dayanamayıp bana oklarını hediye etti. Avrupa’da takım olarak şampiyon olduk. Avrupa U19 ikincisi oldum.”

Beden öğretmeni Barut da okulda 2016’dan bu yana öğrencilerini dart sporuna yönlendirdiğini, iki öğrencisinin milli takıma seçilmesinin gururunu yaşadığını söylerken milli takım dart antrenörü Yusuf Can Korucu kentten milli takıma altı sporcu gönderildiğini aktardı.



