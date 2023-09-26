Ödülleri süpüren ‘Ela ile Hilmi ve Ali’ BluTV’ye geliyor

Adana Altın Koza Film Festivali’nden ‘en iyi film’ dahil yedi ödülle dönen, Ece Yüksel’e üç ayrı festivalden ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü kazandıran Ziya Demirel’in ‘Ela ile Hilmi ve Ali’ adlı filmi 26 Eylül’de BluTV’de izleyiciyle buluşuyor.

Başrollerini Ece Yüksel, Serkan Keskin ve Denizhan Akbaba’nın paylaştığı film geçen yıl İstanbul, Adana, Ayvalık ve Ankara film festivallerinden ödüllerle dönmüştü.

Film, aynı apartmanda yaşayan farklı yaşlara ve dünyalara sahip Ela, Hilmi ve Ali’nin peşinde karanlık, kışkırtıcı ve kara mizahı bol bir hikaye anlatıyor.

Yılların matematik hocası Hilmi, kendinden yaşça küçük eşi Ela’yı üniversite sınavına hazırlarken, apartman görevlisinin ikidir sınıfta kalan 15 yaşındaki oğlu Ali’ye de matematik çalıştırır. Yaşları ve dünyaları farklı bu üç kişi, yalnızlıklarına merhemi birbirlerinde ararken, sınırların kalktığı ve gittikçe daralan bir üçgende kendilerini sıkışmış bulurlar.

‘Evicko’ ve ‘Salı’ gibi ödüllü kısa filmleriyle tanıdığımız yönetmen Ziya Demirel’in senaryosunu Nazlı Elif Durlu ile birlikte kaleme aldığı filmin yapımcılığını ise Anna Maria Aslanoğlu üstlendi.