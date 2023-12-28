Obama’ya göre yılın en iyi 13 filmi

ABD’nin eski başkanı Barack Obama, bu yılın favori filmlerini paylaştı.

Fotoğraf: Netflix

Sosyal medyadaki milyonlarca takipçisine düzenli olarak film tavsiyelerinde bulunan Obama, o yıl içerisinde izlediği en iyi yapımları yıl sonunda açıklıyor.

62 yaşındaki Obama, listesini paylaşırken Hollywood’da yazar ve oyuncuların tarihi grevlerini de hatırlattı:

“Bu yıl, yazar ve oyuncular daha iyi çalışma koşulları ve tedbirleri savunmak için greve gitti. Bu grev, sektörü daha iyi hale getirecek önemli değişikliklere yol açtı.”

Barbie – Oppenheimer

Obama tarafını seçti

Obama’nın 13 filmden oluşan listesine Christopher Nolan’ın yıla damgasını vuran ‘Oppenheimer’ı girerken, Greta Gerwig’in ‘Barbie’si liste dışı kaldı.

Obama, 2018’de eşi Michelle Obama’yla birlikte kurdukları prodüksiyon şirketi Higher Ground’un yapımını üstlendiği ‘Rustin’, ‘Dünyayı Ardında Bırak’ ve ‘American Symphony’ filmlerini de listesine ekledi: “Bu filmler Higher Ground tarafından üretildiği için önyargılıyım, ancak bunlar aslında bu yıl izlediğim en iyi üç film.”

Bir Düşüşün Anatomisi

Eski başkanın listesindeki diğer filmler arasında ‘The Holdovers’, ‘Bir Düşüşün Anatomisi’, ‘Başka Bir Hayatta’, ‘Canavar’, ‘BlackBerry’, ‘Air’, ‘American Fiction’, ‘Kibar Toplum’, ‘Dünyaya Karşı İkimiz’ yer aldı.