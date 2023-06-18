Nurullah Gür: Üç merkez bankasından üç farklı karar

Küresel ekonomiye yön veren büyük merkez bankalarının kararları bu haftaya damgasını vurdu. Kararları ilginç ve önemli kılan husus, merkez bankalarının her birinin ayrı telden çalması oldu. Fed, faizi sabit bıraktı. Avrupa Merkez Bankası bir kez daha faiz artırdı. Çin Merkez Bankası ise faizi aşağıya çekti. Her birinin kendince bir hikâyesi ve realitesi var.

Analize Fed ile başlayalım. Fed 15 ay sonra ilk defa faize dokunmadı. Federal fon oranı (politika faizi) yüzde 5-5.25 bandında sabit kaldı. Fed’in bu kararını anlamak için önce enflasyondaki gelişmelere bakalım. ABD’de yıllık bazda enflasyon, mayıs ayında yüzde 4.9’dan yüzde 4’e geriledi. Bu oran, Amerikalıların Mart 2021’den bu yana gördükleri en düşük enflasyon rakamı. Çekirdek enflasyon da düşüşte; ancak manşet enflasyon kadar aşağıya inemedi. Çekirdek enflasyon mayısta 0.2 puanlık düşüşle yüzde 5.3 olarak gerçekleşti. Fiyatların görece oynak ve dışsal faktörlerden daha fazla etkilendiği gıda ve enerji haricindeki mal ve hizmet kalemlerinin takip edildiği çekirdek enflasyon, para politikasının enflasyon üzerindeki etkinliğini takip etme açısından daha iyi bir gösterge olarak kabul ediliyor. Çekirdek enflasyonun halen yüzde 5’in üzerinde olması, Fed’i temkinli olmaya zorluyor.

Nurullah Gür’ün yazısı