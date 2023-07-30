Nurullah Gür: Türkiye’nin dezenflasyon ve makroekonomik istikrara yönelik yolu uzun

Gazeteciler, enflasyonun yeniden yükseliş trendine gireceği bir ortamda faiz artışlarının önden yüklemeli değil de kademeli olarak yapılmasının yeterli olup olmayacağı sorusunu Başkan Erkan’a yönlendirdiler. Merkez Bankası sadece politika faizi üzerinden değil, likidite, zorunlu karşılık oranı ve makro- ihtiyati tedbirler kanallarıyla da para politikasını sıkılaştırmaya çalışıyor. Hafize Gaye Erkan, para politikasındaki bu bütünsel yaklaşımın altını çizerek, şu aşamada faiz artışlarını yeterli veya yetersiz olarak değerlendirmenin yanlış olacağını belirtti. Merkez Bankası’nın her politika adımının etki analizini gördükten sonra diğer hamlelerinin dozunu belirleyeceğini anlıyoruz. Merkez Bankası’nın önünde çok fazla iktisadi değişkenin birbirine bağımlı olduğu ve dolayısıyla bir parça yerinden oynatıldığında eş anlı birçok etkinin tetiklendiği bir problem var. Bu duruma dikkat çeken Başkan Erkan, fiyat istikrarına ve finansal istikrara ulaşmak için en iyi yolun dinamik optimizasyondan geçtiğine vurgu yaptı. Dinamik optimizasyon, çeşitli değişkenlerin karşılıklı bağımlılığını ve ardışık kararların gelecekteki sonuçlar üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak zaman içinde en iyi strateji ve politikayı bulmayı amaçlayan bir yöntemdir. Sadece kısıtları değil, sorunun dinamik doğasını da dikkate alarak belirli bir hedefe ulaşmanın en uygun yolunu belirlemek için kullanılır. Başkan Erkan’ın çizdiği rota piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Cuma günü yapılan üst düzey atamalar da Merkez Bankası’nın kredibilitesini artırdı. Bu iki gelişmenin de etkiyle Türkiye’nin risk primi son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu hafta iktisadi algı anlamında oldukça olumlu geçti. Ama Türkiye’nin dezenflasyon ve makroekonomik istikrara yönelik yolu uzun. Tüm paydaşlar sabır ve kararlılıkla mücadeleyi sürdürmeli.

Nurullah Gür’ün yazısı