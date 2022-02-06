Nurullah Gür: Kur seviyesi korunur ve petrol düşerse enflasyon gerileyebilir

Haftanın merakla beklenen verisi hiç kuşkusuz enflasyondu. Ocakta yıllık tüketici enflasyonu %48,7’e yükseldi. Tütündeki ÖTV ayarlamasının yanı sıra doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan artışlar enflasyon rakamlarında kendini hissettirdi. Rakamlar ayrıca döviz kuru geçişkenlik etkisinin de sürdüğüne işaret ediyor. TÜFE sepetindeki 409 maddeden 354’ünün ortalama fiyatları yükselmiş. Enflasyonun düşmesi için geçişkenlik etkisinin ve yayılım hızının yavaşlaması gerekiyor. Eğer kurda mevcut seviyeler korunur ve jeopolitik risklerin durumuna bağlı olarak petrol fiyatları gerilerse, 2022’nin ikinci yarısında enflasyonda ılımlı ve kademeli bir gerileme yaşanabilir.

Nurullah Gür’ün yazısı