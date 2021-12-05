Nurullah Gür: İhracat performansımızı niteliksel olarak da takip etmeliyiz

Türkiye ekonomisinin güçlü büyüme performansına devam etmesi ve 2021’in genelinde çift haneli büyümeyi yakalama ihtimalinin yüksek olması sevindirici. Ancak, üzerine düşünmemiz ve politika üretmemiz gereken bazı detayların/alanların olduğunun da altını çizmeliyiz. İhracat performansımızı sadece nicel değil niteliksel olarak da takip etmeliyiz. Orta gelir tuzağından kurtulmanın yolu ihracatın içerisindeki yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin paylarını artırmaktan geçiyor.

Dış ticaret verilerinin detaylarına baktığımızda son aylarda bu teknoloji gruplarında yer alan ürünlerin ihracat içerisindeki paylarının yıllık bazda düşüşler yaşadığını görüyoruz. Yüksek teknolojili ürünlerin payında yüzde 3.5-4 barajını bir türlü kıramıyoruz. Hatta bazı dönemlerde yüzde 3’ün altına düşüyoruz. Türkiye’nin yüksek gelirli ülkeler ligine yükselmesi ve burada kalıcı olabilmesi için bu payı en az yüzde 5-6 seviyesine, ortayüksek teknolojili ürünlerin payını ise yüzde 40’lara çekmemiz gerekiyor.

Nurullah Gür’ün yazısı