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Yaramazlara biraz batar!

Nurullah Gür: Fed’in önünde bundan sonrası için iki patika var


Fed’in önünde bundan sonrası için iki patika var. Ya önden yüklemeli faiz artışlarıyla faiz oranını kısa sürede yüzde 1.50-1.75 seviyelerine çekecek ya da her seferinde 25’er baz puanlık artışlarla faizi kademeli olarak yüzde 2’ye doğru getirecek. Eğer diplomatik girişimler meyvesini verir de Rusya- Ukrayna geriliminde tansiyon düşerse, enflasyona karşı daha sert bir pozisyon almak için Fed ilk yolu tercih edecektir. Yok savaş uzar da küresel ekonomi yavaşlama emareleri gösterirse, o zaman Fed’in ikinci yola sapması daha akıllıca olacaktır.

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