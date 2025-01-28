Nuri Bilge Ceylan'ın 'Yolda' sergisi açıldı

Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın fotoğraf sergisi ‘Yolda’ Dirimart Dolapdere’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Görsel: Dirimart

Sergi, Ceylan’ın Cezayir, Çin, Hindistan, Mısır, Rusya, Türkmenistan ve Türkiye gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde çektiği portrelerden oluşuyor.

Sergiye özel hazırlanan video çalışması, Ceylan’ın fotoğrafları çekim aşamasından eserlerin sergilenme anına uzanan üretim sürecine ışık tutuyor.

Fotoğraflar: AA

‘İlk kez sergileniyor’

Dirimart Galeri Direktörü Selen Erkal, Ceylan’ın Dirimart’taki dördüncü kişisel sergisine ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Ceylan’ın sinemaya paralel olarak seyahatleri sırasında fotoğraflar çektiğini söyleyen Erkal, “Bu sergide insan portrelerinin öne çıktığı bir seçki görüyoruz. Bu fotoğraflar ilk kez sergileniyor, 25 tane fotoğraf yer alıyor” dedi.

Erkal, fotoğrafların birbirlerine benzeseler bile farklı coğrafyalarda çekilmelerine rağmen ortak bir duyguyu yansıttığını belirtti:

“Ceylan, çektiği fotoğraflarla insanların bulunduğu coğrafyalardan ve etnik kökenlerinden bağımsız bir şekilde onları soyutlayarak kendi dünyalarının kahramanı gibi konumlandırıyor. Bu da sanatçının iç dünyasının bir yansıması gibi görülebilir.

Sergide, bütün benzerlikleri ve farklılıklarıyla birlikte tüm kahramanlar hayali bir gezegenin bir parçası gibi konumlanıyorlar. Dolayısıyla bunlar ne dönemsel ne de coğrafi olarak ayrılmış fotoğraflar. Bir araya geldiklerinde bir bütünün parçasını oluşturuyorlar.”

Erkal ayrıca Ceylan’ın sadece sinemasına değil fotoğraflarına dönük de uluslararası bir ilginin olduğunu söyledi.

Sergi açılışına katılan Nuri Bilge Ceylan, açılışa gelen hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Sergi, 23 Şubat’a kadar pazartesi hariç her gün 11:00-19:00’da ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Inner Landscapes’ adlı sergisi de 18 Ocak’ta Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Eye Filmmuseum’da açılmıştı.