Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kış Uykusu’ filminin kitabı çıktı

Nuri Bilge Ceylan’ın 67′inci Cannes Film Festivali’nde ‘Altın Palmiye’ ödülü kazanan ‘Kış Uykusu’ filmiyle ilgili senaryo metnini, film üzerine yapılan eleştirileri ve söyleşileri içeren kitap çıktı.

Başrollerini Haluk Bilginer ve Demet Akbağ’ın paylaştığı film, 2014 Cannes Film Festivali’nde en büyük ödül olan Altın Palmiye’yi kazanmıştı.

Eski bir tiyatro oyuncusu olan Aydın’ın, Anadolu bozkırlarının ortasında adeta bir kış uykusuna yatmış gibi görünen ıssız bir mekanda, kendisi, hayalleri, sevdikleri ve taşrayla kurduğu ve düşe kalka sürdürmeye çalıştığı ilişkilerini konu alan film dokuz yıl aradan sonra kitaplaştı.

Kitabı, daha önce Ceylan’ın ‘Üç Maymun’ ve ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’ filmlerinin de kitabını çıkaran Doğan Yayınları hazırladı.

9 Kasım’da raflarda yerini alacak kitabın içeriğinde, sinopsis ve senaryodan yurtiçinde ve dışında film üzerine yazılmış yazılara; yönetmen, oyuncular ve bazı ekip üyeleriyle yapılmış söyleşilerden filmin oluşum sürecinde yönetmenin tuttuğu yapım güncesine kadar pek çok şey yer alıyor.

İnternet üzerinden satış yapan önde gelen bazı siteler, kitabın ön siparişini almaya başladı. Ancak bazısı kitabı satışa 448,50 liradan çıkarırken, bazısı 503,75 liradan çıkardı. Ürünün liste fiyatının ne kadar olduğuysa açıklanmadı.

Fiyatı eleştirildi

Kitabın ön satış fiyatı sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Bir öğrenci, diğer iki kitabın elinde bulunduğunu ancak bunu alamayacağını söyledi. Eleştirilerden bazıları şu şekilde:

Üç Maymun ve Bir Zamanlar Anadolu'da filmlerinin kurgu günlükleri var kütüphanemde. Özelllikle Kış Uykusu kurgu günlüğünün çıkmasını bekliyordum ancak bunu bir öğrenci olarak alamayacağım gibi görünüyor. Gerçekten çok komik paralar istiyorlar… — Zehra (@1ZehraErez) November 3, 2023

Geçen gün hemen bir mesaj geldi. “Sude bir kitap geldi! Önce gel ama sakin kal fiyat için..” şu kitabın fiyatı üstüne çok konuştuk. Tamamen yayınevinin açgözlülüğü ile alakalı olduğunu düşünüyorum. https://t.co/VvtAAVcm21 — SudeŞ. (@operariius) November 3, 2023