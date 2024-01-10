Nurcan Gökdemir: Faktoring yoluyla milyonlara çöktüler

AKP iktidarlarının sıradanlaşan hemen hemen her kamu kurumunda sayısız örneğine tanıklık edilen olaylarından biri sözünü edeceğimiz…

Kamu bankalarından birinin faktöring şirketinin mahalle bakkalının bile borçla mal verirken dikkat ettiği kurallara uyulmadan kamu kaynaklarının kötüye kullanmasının yeni bir örneği.

Bu olayda kamu bankasının faktöring şirketinin istihbarat bölümünün mali ve borç ödeme yönünden olumsuzlukları bulunduğu tespitine karşın bazı müteahhitlerle kurulan faktöring ilişkisini anlatacağız.

Faktoring, “Tahakkuk etmiş ama vadesi gelmemiş gelirlerin işi ya da satışı yapmış olan şirketlerin paralarını vadesinden önce ödeme, vadesi geldiğinde de borçlusundan tahsil etme işi”… Yani ödeme zorluğu çeken şirketlerin bilançolarını da düzenlemesine yardımcı olması için oluşturulan bir istemden bahsediyor. Hem özel şirketler hem kamu şirketleri tarafından yaygın şekilde başvurulan bir yöntem.

Sayıştay raporlarına konu olan kısmın aktörleri her tür kayırma haberlerinde sıklıkla karşımıza çıkan kamu bankaları ve inşaat şirketleri oldu. Ama bu ilişkiyi haber yapan diğer başlık ise adı geçen şirketlerle ilgili olumsuz istihbarat raporları bulunmasına karşın kamu bankalarınca faktöring finansmanı sağlanması…

Gelelim yaşananlara…

İlk örnek Mersin’de gerçekleştirilen bir üst yapım işinin yüklenicisi bünyesindeki iş ortaklığına “doğacak alacaklarına” karşılık 126 milyon liralık faktöring finansmanı sağlanıyor. Bunlardan 5.5 milyon lirası ortada hiçbir hak ediş ya da fatura bulunmamasına karşın yapılıyor. Üstelik de istihbarat çalışmalarında firmalardan birinin ticari kredisinin ödemesinin geciktiği, yapılandırılmış kredisi bulunduğu ve hakkında iki adet haciz işleminin yürütüldüğü tespit ediliyor. Ayrıca bir kamu bankasının ticari şubesi grubun nakit sıkışıklığı içinde olduğunu da iletiyor.

Grubun bir başka firmasının ise açıkta bekleyen çekleri, çok sayıda protestolu senedi, ticari kredilerinde gecikme ve dört haciz ihbarnamesi ile iki icra kaydı bulunduğu da belirleniyor.

Grubun ana firmasının 19 icra kaydı, yapılandırılmış kredileri bulunduğu da istihbarat raporlarına yazılıyor.

Nurcan Gökdemir’in yazısı