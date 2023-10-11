Nurcan Gökdemir: Binali Yıldırım’ın beklenen yeni görevi

Oğlunun kumar masası görüntüleri, uyuşturucu trafiği imalı haberler, ekonomik gücüyle açıklanamayacak zenginleşmesi ile 21 yıllık AKP iktidarlarının simgesine dönüşen Binali Yıldırım artık AKP Genel Başkan Vekili değil. Ama onun da gözden çıkartıldığını görmüyoruz, bu görev yerine daha düşük bir görev olmakla birlikte Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olması bekleniyor.

Siyasette bir konuma sahip olamayanların da bürokraside değerlendirileceği beklentisi geçmişteki örneklerine bakıldığında abartı olarak değerlendirilemez.

Tek tek isimlere bakıldığında değişimin sadece lafta kaldığı, ülkeyi batağa sürükleyen AKP politikalarının uygulayıcısı olan isimlerin büyük çoğunluğunun farklı pozisyonlarda ancak yine karar verici konumda oldukları görülüyor. Esas önemlisi tek karar verici olan Erdoğan, hala yönetimde…

Nurcan Gökdemir’in yazısı