Nuray Sancar: Zamane Dehhak’ları için Jitem, Hizbullah

Arada kolay onarılamaz bir mesafe var. Böyle durumlarda halka sunacak hiçbir şeyi olmayanların sopa göstermesi adettendir. Bir mazeret bulamayınca yardımlarla kurulan çadır kentleri basıp, depremzedenin üstündeki çadırı, altındaki döşeği çekmeye çalışırlar… mesela. iktidar blokunun yönetim anlayışının özü budur. İttifaklarıyla da bu özde buluşurlar.

Demek ki o cephede yeni bir şey yok. Yepyeni bir şey yaratmakla uğraşır göründüklerinde bile geçmişteki ruhları yardıma çağıran bir hüküm, yakın geçmişten bula bula HÜDA PAR’ı buldu. Bütün ölmüş kuşakların geleneği büyük bir ağırlıkla yaşayanların zihnine çöker diyor Marx, çok haklı. Ne yapmak istiyorsan, hatırladığın odur.

Zamane Dehhak’ları için Jitem, Hizbullah…

Dehhak’ları tarihe gömmek isteyen halklarınki… Demirci Kawa.

Nuray Sancar’ın yazısı