Nuray Sancar: Toplum artık kolay toparlanamayacak kadar hasar almış durumda

Balık baştan koktu; iktidarın aile albümündeki sayısız fotoğraf tarikat ve cemaatlerle ortakyaşarlığın bir belgesi niteliğinde. Birbirlerine sızdılar. Bu vakada, kamuoyunda yükselen tepkileri Müslümanların geneline yaymaya kalkacak kadar da pervasız, haberi yapan Timur Soykan’ı hedef gösterecek kadar da arsızlar.

Toplum artık kolay toparlanamayacak kadar hasar almış durumda. Şeriat prensiplerini sızdıra sızdıra büyütülen bu hasar, anılan suç mahfilleriyle hesaplaşmadan giderilemez. Devlet ile tarikatların ortakyaşarlık ilişkisini ortadan kaldırmak; devleti din işlerinden siyasallaşmış dini de devletin araçsallaştırmasından çıkarmak gerekiyor. Ama asıl mesele yoksul emekçilerin bu kurumlara hiçbir biçimde ihtiyaç duymadığı bir düzeni oluşturmakta elbette. Yoksulların ‘bu kalpsiz dünyada’ gereksindikleri manevi tatmine ulaşabileceklerini umduğu ama aslında baştan aşağı maddiyatçı sömürü merkezleri olan kurumları besleyen şey bu muhtaçlık hali.

Nuray Sancar’ın yazısı