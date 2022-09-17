Nuray Sancar: TOKİ’zedelerin deneyimi, uzak durmak için yeterli

Türkiye’de ise sosyal konut geleneği oluşmadı. Bir zamanlar kamu çalışanları için inşa edilen, dönüşümlü kullanılan lojmanlardan bile vaz geçildi.

Bugün seçimlere az bir zaman kala TOKİ eliyle yapılacak olan, hiçbir sosyal vasfı olmadığı halde sosyal konut diye pazarlanan evler bir müjde olarak ilan edildi. Bedelinin yüzde 10’unun peşin alınacağı, tamamının yirmi yılda ödeneceği hesaplanan konutlar nüfusun büyük çoğunluğu asgari ücretli olan bir toplumda pek bir şey ifade etmiyor. Asgari ücret 5 bin TL civarındayken hane gelirinin 16-18 bin TL olduğu aileler hedefleniyor. İki artı bir evler için aylık taksitler 2 bin 280’den, üç artı bir’ler içinse 3 bin 187 liradan başlayacak. Yılda kaç kere zam yapılacağı, TOKİ’nin hangi oranda zam talep edeceği şimdilik sır. TOKİ’zedelerin deneyimi, uzak durmak için yeterli.

Penceresiz, daracık, tek yatağın sığdığı, sağlıksız odaların 2 bin 500 TL’den kiraya verildiği ve TÜİK istatistiğine göre konut satışlarının gerilediği şu koşullarda TOKİ’ye, ihaleci şirketlere, inşaat tedarikçilerine sürümden kazanmayı kolaylaştırmaktan, yandaşa kaynak aktarımı için bir fırsattan fazlası değil sosyal konut açılımı.

Nuray Sancar’ın yazısı