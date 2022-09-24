Nuray Sancar: Kadının bedeni halkın bedenidir, bu yüzden İran’da işçiler mücadeleye katıldı

Haberleşme imkanlarının kısıtlanmasına rağmen İran’dan gelen görüntüler eylemlerin bileşiminin sadece kadınlarla sınırlı kalmadığını gösteriyor. Erkek emekçiler kadınlarla birlikte polisle çatışıyor. Başörtüsünün sadece bir kadın bağı değil bütün emekçilerin zinciri olduğunun anlaşıldığı bu tarihsel aydınlanma anı sadece İran için değil dünya için de son derece önemli. Şu bakımdan; kadının bedeni açıkça halkın bedenidir. Ona yönelik her saldırı ve baskı üretim ve bölüşüm sisteminin korunması içindir. İran için ise, artı, varlığını boyu eğmeye borçlu artı şeriat devletinin. Öyleyse zorunlu örtünme sınıf mücadelesinin de konusudur.

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Tam da bu yüzden İran’da birçok kentte işçiler greve gitti, esnaf günlerce kepenk kapattı, bağımsız sendikalar işçi sınıfının hak ve özgürlük mücadelesiyle kadınların mücadelesi arasındaki bağa işaret ederek bu mücadele içinde yer aldıklarını ilan ettiler.

Petrol Taşeron İşçilerinin Protesto Düzenleme Komitesi adına yapılan açıklamada “Mahsa bizim evladımız, ailemizden biridir” deniyordu… ve “Toplumsal hareketlerinde kadınların mücadeleci duruşu özellikle işçi, öğretmen ve emeklilerin mücadelesinde İran rejimini derinden korkuya boğmuştur” tespiti yapılıyordu.

İran halkı şimdiye kadar biriken soruya bir yanıt bulmuş gibi görünüyor. Kadını baskılayan sistem hepimizin düşmanıdır.

Nuray Sancar’ın yazısı