Nuray Sancar: İktidar cemaatsiz cemaat onlarsız yapamıyor

İsmailağa Cematinden Cübbeli Ahmet İstanbul Ticaret Odası seçimlerine, Canan Kaftancıoğlu’nun adayının LGBT’yi desteklediğini iddia ederek resmen müdahale etti. Twitter’dan yaptığı çağrıda İTO’nun başına “Türk toplumunun duygu ve düşüncesinden uzak biri seçilirse Müslüman Türk toplumunun aleyhine kararlar alabilir… meydana gelecek bütün günahlara, milli ve dini değerlerimize yapılacak zararlara ortak olacağınızı unutmayarak mutlaka rey kullanmaya gidiniz…” cümlelerinden oluşan bildik hamaseti boca etti.

Bürokrasinin içindeler. İktidar vakıflarıyla ilişkideler, ihale düzenlemesinde rol alıyorlar, askeriyede bulunuyorlar. Tarikat ve cemaatlerin bünyesindeki inançlı yoksullara karşı insan kaynakları ofisi gibi çalıştıkları için onların örgütlenme hakkını iş güvenliği karşılığı rehin alarak fabrikalarda sendikaları ötelemeyi biliyorlar. Vahşi kapitalizm onları düzenin kolonları haline getirdi. Şimdi hayatın zorlaştığı, iktidarın geleceğinin belirsiz olduğu bu koşullarda kaybetmek istemedikleri konfor için mücadeleye hazırlar. O yüzden İTO da bu kadar yönergeli bir seçim yaptı. Yani LGBT ajitasyonunun arkasında esasen ne farz ne sünnet, basbayağı ekonomik ve siyasi çıkarlar var.

Cübbeli, İTO için ‘Nedir bu seçimlerin önemi’ diye sorduğunda ona ‘hocam’ demişler, ‘Batı ülkelerinde sivil toplum örgütleri ve odalar, hükümetlerin siyaset belirlemelerinde etki gruplarıdır. Hükümetlerin yaptığı yanlışlarda uyarıcı bir rol oynadıkları gibi, yapması gereken şeyleri de hatırlatırlar.’ Budur.

Cübbeli’nin İTO seçimlerinde desteklediği aday kazandı ve yeni başkan ilk konuşmasında Cumhur İttifakına sadakat bildirdi. İktidar cemaatsiz cemaat onlarsız yapamıyor. Öyle bir ortak yaşam, öyle bir denge-denetleme mekanizması, öyle bir danışıklı dövüş.

Nuray Sancar’ın yazısı