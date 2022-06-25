Nuray Sancar: İktidar, ‘Benim söylediğim gerçektir, tersi yalan’ mesajı veriyor

Meclisteki sansür yasası iktidar partilerinin cüret edebildikleri ile yapabildikleri arasındaki farkı kapatmak için hazırlanmış görünüyor. Ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni, genel sağlık ile ilgili gerçeğe aykırı bilgi yaydığı gerekçesiyle casuslukla, düzen bozuculukla suçlayabilme keyfiyetinin konuları da böylece genişletilmiş olacak.

Halk arasında panik ve korku yaymak ile ülke güvenliği, kamu düzeni, sağlık hakkında gerçeğe aykırı bilgi yaymak konusunun uzmanı mevcut iktidar olduğuna ve bu defalarca deneyimlendiğine göre, kamuoyu mesajı gayet açık aldı: Ben iktidarım suçlarım. Benim söylediğim gerçektir, tersi yalan!

Nuray Sancar’ın yazısı