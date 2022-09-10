Nuray Sancar: HDP herkesin birbirine karşı sopası

CHP’li Gürsel Tekin’in ‘HDP’ye bakanlık verilebilir’ sözü üzerine, önce İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu sonra da Meral Akşener HDP ile aynı masada olmayacaklarını söylediler. İyi Parti yöneticileri HDP eşittir PKK, oradan eşittir terör çıkarımıyla kurulu geleneksel devlet politikasından bir milim uzaklaşmış değil. Zaten bu formülü Akşener de aynen tekrarladı.

Akşener’in seçime on kala HDP-ayar düğmesine bu kadar sert basmasının nedeni, kendi ifadesiyle, Cumhur İttifakı ve ‘muhalefetin’ onu ve partisini HDP ile terbiye etmek istemesiyle ilgili. Akşener böyle bir pres altında kaldığını vurguladı ve ‘HDP’ye bakanlık verilebilir’ diyerek bu tartışmayı başlatan Gürsel Tekin’in partisinin görüşünü dile getirdiğini iddia etti. Yani suçlama Tekin’i aşıp partisine kadar uzandı.

Ne HDP ne CHP’nin aynı masaya oturmak gibi bir beyanı olmuş, her ikisi de böyle iddiaları defalarca geri çevirmiş, dahası HDP’nin de içinde olduğu bir Emek ve Özgürlük İttifakı kurulmuşken Akşener’in masasına HDP’yi iliştirmeye çalışan var mı acaba?

HDP ile ilgili piyasa söylemlerinin büyük çoğunluğunun HDP kaynaklarıyla ilgisi yok aslında. Zaman zaman resmi açıklama değeri taşımayan demeçler HDP içinde dile getiriliyor olsa da memleketin tablosu Meral Akşener’in söylediğine daha çok uygun. HDP herkesin birbirine karşı sopası, sınav sorusu, terbiye müfredatı vesaire. O halde Meral Akşener için de geçerli bu!

Nuray Sancar’ın yazısı