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Yaramazlara biraz batar!

Nuray Sancar: Ekmeleddin ruhudur bunun sorumlusu

Emek Özgürlük İttifakı partileri şubat başına doğru ittifakın ortak adayını ilan edeceklerini duyurdular. Buradaki parti liderleri Millet İttifakını defalarca eleştirerek Türkiye’nin gelecekteki cumhurbaşkanı adayının toplumsal bir mutabakatla belirlenmesi gerektiğini söylediler. Ne var ki Millet İttifakına yönelik toplumun çeşitli kesimleriyle görüşerek aday belirleme çağrısı şimdiye kadar bir karşılık bulamadı. Bunu bütün örgütlü çevrelerle görüşüp tartışmak suretiyle Emek ve Özgürlük İttifakının kendisi gerçekleştirecek şimdi. Kendi iç pazarlıklarına gömülmüş, iktidarın açtığı fay hatlarını bağrına basarak yol almaya çalışan, ‘makbul vatandaş’ kriterine uygun CB adayı ararken bir arpa boyu yol alamayan 6’lının muhtemel kayıplar karşısında sorumluluğu yükleyebileceği yer olmayacak Emek ve Özgürlük İttifakı.

Masadaki Ekmeleddin ruhudur bunun sorumlusu. Bu, değişmeyen bir huydur masada.


Nuray Sancar’ın yazısı

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