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Yaramazlara biraz batar!

Nuray Sancar: Alışverişte nefsini terbiye et, çiçek yağının zincirlerini kır!

Paranın kaybettiği değerle birlikte ücretleri her gün biraz daha eriyen emekçiler için ise; önündeki porsiyonu küçültmekten, simidin yarısını almaktan, raflarına alarmlanmış bebek bezi ve çiçek yağının karşısında hırsız muamelesi görmekten, karneyle alışveriş yapmaktan başka iyilik yok. Yeni bir kurtuluş savaşındaymış gibi halktan feragat, fedakarlık ve kahramanlık bekleyen iktidar henüz üzüm hoşafı sebili yapmayı akıl etmediyse de milletin oyalanacağı hayali düşmanların adreslerini gösterdi. Lobiler, casuslar, ajanlar söylem meydanında cirit atıyor. Mansur Yavaş’ın ensesine üflenen nefes de var. Alışverişte nefsini terbiye et, çiçek yağının zincirlerini kır! Süpermarket raflarının önünde nice Koçyiğit… açlık miğfer, boş cüzdanlar siper, nefsimiz süngü… öyle bir hava.

Nuray Sancar’ın yazısı


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