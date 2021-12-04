Nuray Sancar: Alışverişte nefsini terbiye et, çiçek yağının zincirlerini kır!

Paranın kaybettiği değerle birlikte ücretleri her gün biraz daha eriyen emekçiler için ise; önündeki porsiyonu küçültmekten, simidin yarısını almaktan, raflarına alarmlanmış bebek bezi ve çiçek yağının karşısında hırsız muamelesi görmekten, karneyle alışveriş yapmaktan başka iyilik yok. Yeni bir kurtuluş savaşındaymış gibi halktan feragat, fedakarlık ve kahramanlık bekleyen iktidar henüz üzüm hoşafı sebili yapmayı akıl etmediyse de milletin oyalanacağı hayali düşmanların adreslerini gösterdi. Lobiler, casuslar, ajanlar söylem meydanında cirit atıyor. Mansur Yavaş’ın ensesine üflenen nefes de var. Alışverişte nefsini terbiye et, çiçek yağının zincirlerini kır! Süpermarket raflarının önünde nice Koçyiğit… açlık miğfer, boş cüzdanlar siper, nefsimiz süngü… öyle bir hava.
SON HABERLER
Tutuklu Boğaziçililer Perit ve Berke’den ‘kayyım’a: Senin bir önemin yok
Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘kayyım rektör’ Prof.Dr.Naci İnci’nin şikayetiyle tutuklanan Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen Diken’e konuştu.
Kur fırlarken ikinci el araç piyasası: ‘Yarın bugünden hep daha pahalı olacak’
İkinci el araç fiyatlandırma ve otomotiv data şirketi Cardata’nın genel müdürü Hüsamettin Yalçın, sektörün iç dinamikleri ve fiyatlarda gelinen noktayı Diken’e değerlendirdi.
İmkansız
Gelişmiş ülkelerde neredeyse her konuda rastlanan kurallar, yönetmelikler Türkiye’de imkansız…
İki asırda biriken, sandık ve gitmek üzerine…
Toprağımızın tarihini küçümseyip bunca kazanımı görmezden gelerek ‘seçim olmaz’ diyerek yurttaşın sandıktan-ülkeden-demokrasiden umudunu kesmesine yol açmak ne denli sakıncalıysa, ‘her zaman oldu yine olur’ rahatlığı ve özgüveniyle hareket etmek de o denli sakıncalı.
İSO başkanı: Dövize bağlı ihracat modeli gerçekçi ve kalıcı değil
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, sadece dövize bağlı bir ihracat modelini gerçekçi bulmadığını söyledi.