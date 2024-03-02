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Yaramazlara biraz batar!

Nuran Çakmakçı: LGS ve YKS için son üç ay… Bu tüyolar anne-babalara

Milyonlarca gencin geleceğini etkileyecek LGS ve YKS maratonu için geri sayım başladı. LGS 2 Haziran, YKS ise 8 ve 9 Haziran’da yapılacak. Bu yıl LGS’de 1 milyon, YKS’de ise 3 milyondan fazla öğrencinin sınava girmesi bekleniyor. Ebeveynlere de görev düştüğüne dikkat çeken eğitim uzmanları, şu tavsiyeleri veriyor…

AİLELER SINAVIN İÇERİĞİNİ BİLMELİ


KAYGILARINIZI KONTROL EDİN

ELEŞTİRİLERDEN UZAK DURUN

HER KOŞULDA DESTEKLEYİN

Olağan davranın

Huzurlu bir ortam yaratın

Anlaşma yapın

Onun genç olduğunu hatırlayın

Sevgiyi şartlı sunmayın

Güveninizi doğru ifade edin

Büyük sorumluluklar yüklemeyin

Yüksek beklentiler oluşturmayın Karşılaştırmalardan uzak durun

Meslek seçimine müdahale etmeyin

Nuran Çakmakçı’nın yazısı

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