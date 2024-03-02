Nuran Çakmakçı: LGS ve YKS için son üç ay… Bu tüyolar anne-babalara

Gittikçe kalabalıklaşan şehirler, zaten zor olan hayatı daha da zorlaştırıyor. Yoğun trafikten hava kirliliğine, artan enerji tüketiminden azalan refah düzeyine pek çok problem büyüyen şehirleri daha da büyük bir çıkmaza sokuyor. Ancak teknolojik gelişmelerin, şehir yönetimine ve hayatına entegrasyonu, “Akıllı şehirler”i yaratabilir. Akıllı şehirler ise hayatımızı kolaylaştırabilir.