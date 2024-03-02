Nuran Çakmakçı: LGS ve YKS için son üç ay… Bu tüyolar anne-babalara

Milyonlarca gencin geleceğini etkileyecek LGS ve YKS maratonu için geri sayım başladı. LGS 2 Haziran, YKS ise 8 ve 9 Haziran’da yapılacak. Bu yıl LGS’de 1 milyon, YKS’de ise 3 milyondan fazla öğrencinin sınava girmesi bekleniyor. Ebeveynlere de görev düştüğüne dikkat çeken eğitim uzmanları, şu tavsiyeleri veriyor…
AİLELER SINAVIN İÇERİĞİNİ BİLMELİ
KAYGILARINIZI KONTROL EDİN
ELEŞTİRİLERDEN UZAK DURUN
HER KOŞULDA DESTEKLEYİN
Olağan davranın
Huzurlu bir ortam yaratın
Anlaşma yapın
Onun genç olduğunu hatırlayın
Sevgiyi şartlı sunmayın
Güveninizi doğru ifade edin
Büyük sorumluluklar yüklemeyin
Yüksek beklentiler oluşturmayın Karşılaştırmalardan uzak durun
Meslek seçimine müdahale etmeyin