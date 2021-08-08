Nuran Çakmakçı: 10 adımda doğru tercih

Yüz binlerce üniversite adayı, bugünlerde kafalarında onlarca soru işaretiyle tercih yapmaya çalışıyor. Adayların bu zorlu tercih sürecini kolaylaştırmanın yolu deneyimli uzmanlara kulak vermek. İşte onlardan biri olan eğitim uzmanı Salim Ünsal, tercih yaparken dikkat edilmesi gereken 10 püf noktayı sıraladı:

1. Puan mı yoksa başarı sıralaması mı?

2. Üniversite mi, bölüm mü?

3. İstediğimiz üniversiteyi kaçıncı sıraya yazdığımızın önemi var mı?

4. Puan yeterli olmasa bile ilk birkaç tercihi üst sıradaki bölümlerden yazmak mantıklı mı? Tercih aralığı nasıl olmalı?

5. Hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp gibi programlarında en düşük başarı sırası nedir?

6. Sıralama oynamalarında büyük dalgalanmalar olur mu?

7. Vakıf üniversitelerinde burs oranları ve kontenjanlara dikkat etmenin önemi nedir?

8. İncelenmesi gereken özel koşullara nereden ulaşabiliriz?

9. Yeni açılan bölümleri tercih ederken nelere dikkat etmeli?

10. Farklı puan türlerinden tercih yapacak adayların liste oluşumu nasıl olmalı?

Nuran Çakmakçı’nın yazısı