‘Nüfusmatik’ler 81 ilde 105 noktada hizmet veriyor

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve işlemleri kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen ‘nüfusmatik’ler 81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başladı.

Fotoğraf: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre bakanlık mühendislerince geliştirilen, 10 Ocak’ta 50 ildeki nüfus müdürlüklerinde hizmet vermeye başlayan nüfusmatikler ülke geneline yaygınlaştırıldı, 81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başladı.

Nüfusmatiklerden bir ayda 10 bini aşkın kişi işlem yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olan vatandaşlar, nüfusmatikte yer alan parmak izi cihazıyla kimlik doğrulaması yaptıktan sonra, kimlik kartı işlemleri (bilgi görüntüleme, pin, kişisel mesaj değiştirme gibi), adres beyanı, kimlik kartı başvurusu, 15 yaş altı çocuklar için kimlik kartı başvurusu, kimlik kartına e-imza yükleme, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme ve randevu işlemlerini yapabiliyor.

Nüfusu 50 binin üzerinde olan muhtarlıklarda, havalimanlarında, belediyelerde ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde nüfusmatiklerin yer almasına ilişkin planlamalar devam ediyor.