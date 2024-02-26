Noyan Doğan: Trafik sigortasında yeni düzenleme kimi, nasıl etkileyecek?

“Trafik sigortasında yeni dönem başlamış, platform kurulmuş, bu işten bir şey anlamadık, bizi etkileyecek mi, fiyatlar artacak mı?”

Trafik sigortasında yeni bir düzenleme yapıldı, uygulamaya da girdi ama bunun fiyat artışı ile bir ilişkisi yok. Hatta düzenlemenin tüketici ile de direkt ilgisi de yok.

Sigorta şirketleri, mart başında, trafik sigortası primlerini, şubat ayına göre sadece yüzde 5 artırabilecekler.

Trafik sigortaları için Teklif Platformu adı altında bir platform kuruldu. Şirketler, riskli sürücülere trafik sigortası yapmazsa, sigorta aracısı, platforma girecek ve platform üzerinden 10 dakikada trafik poliçesi düzenlenecek. Platformda trafik sigortası teklifi vermekten kaçınan sigorta şirketi olursa da SEDDK, bu şirketlere yönelik yaptırım uygulayacak.

Noyan Doğan’ın yazısı