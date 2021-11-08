Noyan Doğan: Scooter kullananlar başlarına geleceklerden haberdar mı?

Kullanım yaygınlaştıkça scooterların karıştığı kazaların sayısı da artıyor. Bu kazalar da öyle scooterdan düştü kolunu bacağını yaraladı şeklinde kazalar değil.

Görünen o ki (…) scooter sürücülerinin hem üçüncü kişilerle hem de sigorta şirketleri ile başı çok derde girecek. Neden? Çünkü scooterlara yönelik tüm bu düzenlemeler yapılırken maalesef işin sigorta boyutu ya atlandı ya da unutuldu. Atlandığı için de bugün scooterların karıştığı veya neden olduğu trafik kazalarında hem sürücüyü hem de üçüncü kişileri koruyan bir sigorta sistemi yok ama diğer araçların trafik ve kasko sigortası var.

Scooter kiralaması yapan kurumsal şirketler bu tür kazalara karşı sorumluluk sigortası yaptırıyor. Bireysel scooter kullanıcıları içinse hiçbir sigorta zorunluluğu yok.

Scooter sürücüsü iseniz trafikte birinin ölümüne ya da sakat kalmasına neden olursanız ve kusurluysanız ciddi vefat tazminatı veya da sakatlık tazminatı ile karşı karşıya kalırsınız. Çünkü sigorta yok.

Noyan Doğan’ın yazısı