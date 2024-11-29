Noyan Doğan: Kaskoda fiyatlar hiç bu kadar düşmemişti

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Kaskoda rüzgar tersine döndü ve araç fiyatları ile mukayese edildiğinde kaskoda fiyatlar hiç bu kadar düşmemişti. Ne oldu da bu hale geldi diye merak ediyorsanız; kısaca özetleyeyim. Uygulanan ekonomi programı, otomobil pazarına yönelik alınan tedbirler, otomobil fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarının durulması, otomobilin artık yatırım aracı olarak görülmemesi ve yine oto pazarındaki durgunluk kaskoda fiyat ateşini de söndürdü. Bir şey daha oldu; o da, düne kadar kasko yapmaktan imtina eden sigorta şirketleri son bir senedir birbirleri ile kıyasıya rekabete girişti ve rekabet de fiyat odaklı olunca kaskoda fiyatlar dip yaptı.

Peki, fiyatlar hangi seviyede? Bir araştırma yaptım, sizlerle de paylaşayım. Türkiye Sigorta Birliği’nin verilerine göre, 2022 yılında kaskoda fiyat artışı yüzde 277 iken, 2023 yılında yüzde 70’lerde artmış, bu yılın ekim ayı itibariyle kaskoda fiyat artışı yüzde 17 olmuş. Ancak bu artışlar enflasyonla mukayese edilmemiş rakamlar. Enflasyonla mukayese ettiğimizde ise eylül-ekim aylarında kaskoda fiyat artışı yüzde 21 gerilemiş.

Noyan Doğan’ın yazısı