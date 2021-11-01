Noyan Doğan: 161 bin kişi nasıl erken emekli oldu?

Bugüne kadar BES’ten, 161 bin kişi emekli oldu. Bir başka ifadeyle, 161 bin özel emekli var. Özellikle son iki yılda emekli sayısının arttığı görülüyor ki, 2020’nin başından bu yana 48 bine yakın kişi sistemden emekli olmuş, bunun da 23 binden fazlası bu yılın 9 ayında emekliği elde etmiş.

Olurken de hem fonlarda değerlenmiş kendi birikimlerini hem de devletin kendileri adına ödediği yüzde 25 katkıyı ve kantının da değerlenmiş halini alıyor.

Uzun süre kalıp, ortalama katkı payı ödeyip, birikimlerini değerlendirmeyi tercih edip fonlarını değiştirenler; ortalama 195 bin lira birikim ile sistemden emekli olmuşlar. Bu kriterleri yerine getirmeyenler ise ortalama 51 bin lira birikim ile sistemden emekli olmuşlar ki, bu kesim toplam emeklilerin yüzde 25’ini oluşturuyor. Tabi, daha uzun süre kalıp, ortalamanın üzerinde katkı payı ödeyenler de var ki, bu kişilerin ise ortalama birikimleri 450-500 bin lira arasında diyebiliriz.

Emekli olanların yüzde 95’i de birikimlerini topluca alıp, sistemden ayrılmışlar. Emekliliği hak edenler arasında çok az bir kesim toplu para almak yerine BES’ten düzenli ödeme almayı tercih etmiş.

BES’ten, 56 yaşında emeklilik aslında erken yaşta emeklilik anlamına geliyor.

Noyan Doğan’ın yazısı