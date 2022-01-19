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Yaramazlara biraz batar!

Nosebo etkisi: Aşının yan etkilerinin üçte ikisi aşıdan kaynaklanmıyor

Covid-19 aşısından sonra yaşanan yaygın yan etkilerin üçte ikisinden fazlasının aşıdan ziyade, nosebo etkisi olarak bilinen, olumsuz anlamda bir plasebo etkisine bağlanabileceği ortaya kondu.

Nosebo etkisi hastanın bir ilaç ya da tedavi uygulandığında olumsuz yan etkileri olacağını düşündüğü için bu yan etkileri yaşadığı durumu anlatmak için kullanılan bir terim.


ABD’de bilim insanları Covid-19 aşılarıyla ilgili 12 klinik deneyden verileri inceledi. İlk doz sonrası oluşan yaygın yan etkilerin yüzde 76’sı, ikinci dozdan sonrakilerinse yüzde 56’sının nosebo etkisi kaynaklı olduğu görüldü.

Bulgular baş ağrısı, halsizlik, kol ağrısı gibi hafif yan etkilerin önemli bir kısmının aşının bileşenlerinden değil anksiyete, beklenti, çeşitli rahatsızlıkların hatalı şekilde aşıya atfedilmesi gibi nosebo tepkisine yol açan faktörlerden kaynaklandığını gösterdi.

Jama Network Open’da yayınlanan çalışmada araştırmacılar halkın nosebo etkisi hakkında daha iyi bilgilendirilmesinin bazı insanların aşı olma konusunda tereddüt yaşamasına neden olan endişeleri azaltabileceğine dikkat çekti.

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