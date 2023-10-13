Norveçli bakan, İsrail’in Gazze kuşatmasını kınadı

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, İsrail’in Gazze’yi kuşatmasını kınadı: “İsrail, kendisini savunma hakkına sahiptir ama tüm yöntemleri kullanamaz.”

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Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi.

9 Eylül’de de İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi’nin tamamen kuşatılması için emir verdiğini söylemişti. Elektrik, su, yiyecek, yakıt kesilmişti. Son olarak da 11 Eylül’de Gazze Şeridi’nde tek elektrik santralinin yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalmasıyla 2 milyonu aşkın nüfuslu bölgenin elektriği tümden kesilmişti.

Norveçli bakandan kınama

Norveç’te yayın yapan NRK Radyosu’na konuşan Huitfeldt, “İsrail, kendisini savunma hakkına sahiptir ama tüm yöntemleri kullanamaz” diyerek İsrail’in saldırılarına çıkıştı.

Huitfeldt, şunları dedi: “Bu kuşatmayı kınıyorum çünkü bu kadar çok insandan (Gazze’yi) terk etmelerini isteyince, üstelik bu insanların yiyecek ve ilaçları da yokken kınamalısınız.”

Bakan Huitfeldt, dünkü açıklamasında da İsrail’in Gazze’de elektrik, su, gıda ve diğer zaruri ihtiyaçlara erişim dahil tam kuşatma uygulamasını kabul edilemez olarak nitelendirmişti.