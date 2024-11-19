Norveç veliaht prensesinin oğlu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Hoiby, tecavüz olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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Oslo polisi, Hoiby’nin Oslo’da ‘bilinci yerinde olmayan ya da başka nedenlerle eyleme karşı koyamayan birine cinsel saldırıda bulunmak’la suçlandığını duyurdu.

Polis yetkilileri, iddia edilen tecavüz olayının zamanına ilişkin bilgi paylaşmazken Norveç medyası, kraliyet unvanı ya da resmi görevi bulunmayan Hoiby’nin suçlamayı reddettiğini aktardı.

Tecavüze uğradığı iddia edilen kadının avukatı Hege Salomon, müvekkilinin ‘zor günler geçirdiğini’ söyledi.

Kraliyet ailesinden henüz gözaltıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hoiby’nin daha önce de ehliyetsiz araba kullanma, kişiye zarar verme ve benzeri çeşitli yasa ihlallerine karıştığı belirtiliyor.

Hoiby’nin annesi Norveç tahtının varisi Veliaht Prens Haakon’la evli.