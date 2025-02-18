Nolan'ın 'The Odyssey' filminden ilk görsel

Christopher Nolan’ın Homeros’un ünlü destanı Odesa’dan uyarladığı ‘The Odyssey’ filminden ilk görsel yayınladı.
Fotoğraf: Box Office Türkiye
Homeros’un milattan önce 750-650 arasında yazdığı düşünülen eser, Truva Savaşı’nın ardından Odysseus’un 10 yıllık dönüş yolculuğunu anlatıyor.
Filmde Zendaya, Tom Holland ve Robert Pattinson’ın yanısıra Oscar ödüllü Matt Damon, Lupita Nyong’o, Anne Hathaway ve Charlize Theron’un da rol alacağı söylenmişti.
Box Office Türkiye‘nin aktardığına göre Matt Damon’ın Odysseus’u canlandıracağı film, 17 Temmuz 2026’da gösterime girecek.