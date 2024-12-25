Christopher Nolan, Odysseia'yı beyaz perdeye taşıyor

Christopher Nolan’ın bir sonraki filminin, Homeros’un ‘Odysseia’ eserinin bir uyarlaması olacağı duyuruldu.

Fotoğraf: Deadline / Josh Telles

Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan, yeni projesiyle bir efsaneyi daha beyaz perdeye taşıyarak izleyicileri Antik Yunanistan’a götürecek.

Universal Pictures, hafta başında X hesabından paylaşımıyla Nolan’ın Homeros’un Odysseia eserinin bir uyarlamasını yöneteceğini duyurdu.

Homeros’un milattan önce 750-650 arasında yazdığı düşünülen eser, Truva savaşı’nın ardından Odysseus’un 10 yıllık dönüş yolculuğunu anlatıyor.

Universal Pictures, filmi yeni IMAX teknolojisi kullanılarak çekilecek ‘efsanevi bir aksiyon destanı’ olarak tanımladı.

Filmin oyuncu listesindeyse çok bilinen isimler bulunuyor.

Filmde Zendaya, Tom Holland ve Robert Pattinson’ın yanısıra Oscar ödüllü Matt Damon, Lupita Nyong’o, Anne Hathaway ve Charlize Theron’un da rol alacağı söyleniyor.

Pattinson, Damon ve Hathaway daha önce Nolan’ın ‘Tenet’, ‘Interstellar’ ve ‘Oppenheimer’ gibi filmlerinde oynamıştı.

Yapım şirketinin duyurusuna göre Homeros’un destanı ‘Odysseia’, 17 Temmuz 2026’da sinemalarda olacak.