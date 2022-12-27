Noel Babalar bir araya geldi: Sakallarını kestiler

Brezilya’da Noel Babalar, izin günlerinin başladığı an olan ‘Barbas de Molho’ töreninde bir araya geldi, sakallarını kesti.

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Noel, her yıl 25 Aralık’ta dünyanın dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Brezilya’nın Rio De Janeiro kentindeki Praca Afonso Pena’daki Noel Babalar ise düzenledikleri etkinlikte bir araya geldi.

Etkinliğe katılanlar, gelecek yıla kadar tekrar uzaması için sakallarının bir kısmını kestiler.

Bu sembolik olarak Noel Baba’nın izin gününün başladığı an olan ‘Barbas de Molho‘ töreninin bir parçası olarak kabul ediliyor.