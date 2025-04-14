Nobel ödüllü yazar Mario Vargas Llosa hayatını kaybetti

Perulu Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Mario Vargas Llosa, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Mario Vargas Llosa. Fotoğraf: The Guardian

Yazarın oğlu Alvaro Vargas Llosa, X’ten babasının Lima’daki evinde öldüğünü duyurdu.

Oğul Vargas Llosa’nın açıklaması şu:

“Bu kayıp, ailesini, arkadaşlarını ve dünya çapındaki okuyucularını derinden etkileyecektir. Ancak, onun uzun, çok yönlü ve verimli bir yaşam sürdüğünü ve geride onu yaşatacak bir eser bıraktığını bilmenin tesellisini bulmalarını umuyoruz. Önümüzdeki günlerde, onun talimatlarına uygun hareket edeceğiz. Herhangi bir kamuya açık tören düzenlenmeyecek.”

Vargas Llosa, isteği doğrultusunda babasının naaşının yakılacağını belirtti.

Vargas Llosa kimdir?

Yazar, gazeteci ve siyasetçi Mario Vargas Llosa, 20’nci yüzyıl Latin Amerika edebiyatının en önemli isimlerinden biri.

1936’da Peru’nun Arequipa kentinde doğan ve gerçek adı Jorge Mario Pedro Vargas Llosa olan yazar, 2010’da Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandı.

Latin Amerika’da özellikle 1960’larda başlayan ‘Latin Amerika Boom’ hareketinin önemli temsilcilerinden olan Llosa, romanlarında genellikle Peru’nun politik, sosyal ve kültürel yapısını aktardı.

Vargas Llosa’nın eserleri sadece Latin Amerika’da değil, tüm dünyada çok okundu, birçok dile çevrildi. İspanyolca yazmasına rağmen Avrupa’daki entelektüel çevrelerde etkili oldu.

Yazarın en bilinen eserleri arasında ‘Kent ve Köpekler’ (La Ciudad y los perros), ‘Yeşil Ev’ (La casa verde), ‘Kıyamet Savaşı’ (La guerra del fin del mundo), ‘Yaramaz Kızın Öyküsü’ (Travesuras de la niña) ve ‘Kelt Rüyası’ (El sueño del celta) yer alıyor.