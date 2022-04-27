Nitelikli iş gücünün AB‘ye göçü kolaylaşıyor

Avrupa Komisyonu, birlik ülkelerine yasal göç sürecini kolaylaştırmayı amaçlayan önlemler paketini tanıttı.

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DW Türkçe’nin haberine göre tasarının ana hatları, hem göçmenler hem de işverenler için bürokratik sürecin, dijitalleşmenin de katkısıyla kolaylaştırılmasını ve işlemlerin hızlandırılmasını öngörüyor.

Söz konusu tasarının amacı kalifiye eleman açığını kapatmak ve ekonomilere ivme kazandırmak.

Komisyon’un hazırladığı önlemler paketiyle, hem çalışma hem de oturum izni için birleştirilmiş bir başvuru sürecinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Ayrıca farklı Avrupa ülkelerinde çeşitli sürelerde yaşayan göçmenlerin uzun vadeli oturum izni almasının da kolaylaştırılması hedefleniyor.

Bunun yanı sıra göçmenlerin ailelerini yanlarına alabilmeleri ve AB içindeki seyahatler konularında da iyileştirmeler, tasarıda yer alan diğer maddeler.

Komisyon’un tasarısında dikkat çekici bir diğer başlık AB çapında geçerli olacak bir yetenek platformu oluşturulmasıyla ilgili. Bu sayede iş arayanlar için Avrupa’nın daha çekici kılınması ve şirketlere, aradıkları elemanları bulmalarının kolaylaştırılması amaçlanıyor. Çalışanların eşit muamele görmemesi ve sömürülmesi gibi durumların önüne geçmeyi hedefleyen maddeler de yine tasarıda yer alıyor.

AB üyesi ülkelere her yıl üç milyon civarı yasal göçmen gelirken, yasadışı göç sayısı 125 bin ila 200 bin.