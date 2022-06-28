Nişanlı çifte sürpriz: İlk dans için seçtikleri şarkıyı Chris Martin’den dinlediler

Britanya’da iki ay sonra evlenecek çift, düğünlerinde ilk dansı yapmayı planladıkları şarkıyı, bir pub’da, rock grubu Coldplay’in solisti Chris Martin’den dinlediler.

Fotoğraflar: BBC

Britanyalı rock grubunun solisti Martin, pazar günü açık hava festivali Glastonbury’den dönerken Bath yakınlarındaki ‘Hinton’ adlı köyde ‘The Stag Inn’ adlı pub’a uğradı ve kendisine bir bira ısmarladı.

Hannah ve Jeremy adlarındaki çift de bir masada oturmuş düğün planlarını yapıyordu. Pub’ın sahibi onların Coldplay’in ‘A Sky Full of Stars’ adlı şarkısıyla ilk danslarını yapacağını öğrendi. Ve, Martin’e gidip onlar için şarkıyı söylemesini rica etti.

Ricayı kırmayan Martin, piyanonun başına geçti ve nişanlı çift için şarkıyı seslendirdi. Şarkıya başlamadan önce çiftin adlarını da sordu ve onlara ithaf etti.

Martin’in şarkıyı 10 kişiden az kişinin bulunduğu bir ortamda kendileri için söylemesinin çok büyük bir hediye olduğunu belirten Hannah, ”O günü asla unutamayacağız. Ne kadar teşekkür etsek az. İlk dansımız şimdi çok daha değerli olacak. Burası o kadar küçük bir köy ki böyle bir şeyin bize denk gelmesi inanılmaz. Milyonda bir olacak bir şey” dedi.

Jeremy de Martin şarkıyı söylemeyi kabul ettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını, hayallerinin gerçek olduğunu söyledi.

”Keşke onu düğüne davet etseydik” diye hayıflanan çift heyecandan bunu yapmayı düşünemediklerini ifade etti.