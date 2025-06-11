Nintendo'nun Switch 2 konsolu satış rekoru kırdı

Japon konsol ve oyun üreticisi Nintendo’nun yeni Switch 2 konsolu dünya genelinde dört günde 3,5 milyondan fazla satıldı.

Switch 2. Fotoğraf: Nintendo / Ekran görüntüsü

Kyoto merkezli Nintendo, Switch 2’yi 5 Haziran’da piyasaya sürmüştü.

Güncel satış verilerine göre Switch 2, dünya genelinde dört günde 3,5 milyondan fazla satıldı.

Şirket veriler için “Nintendo donanımları için ilk dört gün içinde küresel çapta en yüksek satış rakamı” dedi.

Söz konusu rakam 2017’de satışa çıkarılan önceki Switch konsolunun ilk dört gün satışlarının yaklaşık iki katı.

Japon şirket Mart 2026’da sona erecek 2025 mali yılı kapsamında dünya genelinde 15 milyon Switch 2 satmayı hedefliyor.

Switch 2’in özellikleri ve fiyatı

Nintendo sekiz yıl aradan sonra ilk yeni ‘Switch 2’ oyun konsolunu 5 Haziran’da piyasaya sürmüştü.

Yeni manyetik Joy-Con 2 kontrolcülerine sahip Switch’in, oyun esnasında çevrimiçi görüntülü sohbet ve ekran paylaşabilme özellikleri bulunuyor.

Önceki modelden yaklaşık iki katı piksel sayısına sahip daha büyük bir ekran donanımlı yeni model, televizyonlarda 4K çıkışı destekliyor.

Cihazın Japonca sürümünün fiyatı 49 bin 980 yen (345 dolar / yaklaşık 14 bin lira), çok dilli uluslararası sürümünün fiyatıysa 69 bin 980 yen (482 dolar / yaklaşık 19 bin lira).