Nilgün Cerrahoğlu: Tabutta bile kutuplaştırdı

Cenaze tüm veçheleriyle ülkeyi ikiye böldü. Berlusconi yaşamında olduğu gibi ölümünde de İtalya’yı ikiye yarmayı başardı. Berlusconiciler, uzaktan bile göze batan bu unsurların hiçbirini görmüyor.

Öyle ya da böyle gönül verdikleri lidere herşeyi mazur ve layık görüyor, her şeyi mübah sayıyorlar. 86 yaşında yaşamını yitiren “tartışmalı” eski başbakana “vatanın ve milletin babası” muamelesi yapıyor, “ölünün arkasından konuşulmaz” nakaratıyla tüm eleştirileri geri püskürtüyorlar.

Hakkındaki davalardan bir kısmı hala sürerken ebediyete göçen “Forza Italia/Bastır İtalya” liderinin, kendisini… ülkesi için “feda ettiğinden” dahi dem vurabiliyorlar. Berlusconi’nin Çizme’ye değil, Çizme’nin kendisini Berlusconi’ye feda ettiğini düşünenler ise medya imparatoru politikacının İtalya’ya damga vurduğu çeyrek asırda ekonomi, siyaset, kültür… akla gelen her alanda ülkenin geri gittiğini söylüyorlar.

Nilgün Cerrahoğlu’nun yazısı