Nilgün Cerrahoğlu: 21 Mayıs İmamoğlu için yeni bir mutabakat ve başlangıç noktası oluşturabilir

Gerçekte kim Ekrem İmamoğlu? Nasıl bir politikacı? “Her şey çok güzel olacak”tan başka akılda kalacak ne mesaj verdi? Kafasında nasıl bir Türkiye projesi var? Ya da var mı?

Bu soruları ilk kez o talihsiz Karadeniz gezisi fotoğrafından sonra düşündüğümü fark ettim.

İmamoğlu beynimizde açılan bu kara deliği kapatabilir mi… Bilmiyorum ama, “21 Mayıs demokrasi mitingi” onun için de fırsat olmalı.

Kendisi de bizzat siyasi yasak tehdidi altında olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, geçmişin simgeleri yerine, “geleceğin siyasi simgelerinden biri” olarak görülen Canan Kaftancıoğlu’na güçlü biçimde sahip çıkmalı.

“Değişim umudu” ve “değişim vaadi” vermek isteyen herkes için -Ekrem İmamoğlu dahil- 21 Mayıs yeni bir mutabakat ve başlangıç noktası oluşturabilir. Oluşturmalı da.

Nilgün Cerrahoğlu’nun yazısı